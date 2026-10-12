„Toți se vând pentru bani! ” / „Câți dintre ăștia cărora le-ai dat banii vor merge să voteze?” – cum a dat Bogdan Peșchir bani pe voturi pentru Călin Georgescu

Potrivit documentelor consultate de MEDIAFAX, una dintre conversațiile analizate de anchetatori a avut loc la 23 noiembrie 2024, între Peșchir și un utilizator neidentificat. Acesta susținea că mai multe persoane cunoscute în mediul online, între care „Makaveli”, „Pian”, „Alin”, „Feraru” și „Bamba”, ar fi primit bani de la Peșchir în contextul campaniei electorale pentru susținerea lui Călin Georgescu.

În discuție, interlocutorul îl critica pe Peșchir pentru sumele pe care le-ar fi oferit unor influenceri și afirma că aceștia ar fi profitat de implicarea sa în campanie. Utilizatorul punea sub semnul întrebării inclusiv intențiile beneficiarilor și susținea că unii dintre aceștia ar fi fost interesați mai degrabă de bani decât de susținerea candidatului.

În replică, Peșchir afirma că îl urmărește pe Călin Georgescu de mai mulți ani și că îl consideră potrivit pentru funcția vizată, cea de președinte al României: „Eu îl urmăresc de ani de zile pe Călin Georgescu / Omul chiar e ce trebuie”.

„Utilizator neidentificat: (…) uite de exemplu ce faceți voi pe tik tok la ora actuală este o prostie dați atâția banii la niște oamenii care caută nu m-ai prostela le dați să mănânce după vă înjură Alin Makaveli și mulți alții se bucură la niște copii bolnavi dapai la tn despre ce vb frate ? (…) / (…) ai văzut și tu cu ochi tăi câți sunt supărați că la alți le dai și lor nu le dai despre asta e vorba șefule mulți se vând pentru banii, toții bulangii și milogi profită de tn și ști asta te-a văzut că ești cu campania asta pe care o faci tu și că dai cadouri și toții profită de chestia asta 🙄 așa a fost mereu Bogdane s-au vândut pe 1 litru de ulei deia am ajuns așa și ști bn că am dreptate 🙄 mă frate da câtă nesimțire l-ai dat odată de două ori atâtea puncte și iei tot m-ai vor ai văzut cât tupeu ? (…) să îți m-ai zic ceva câți dintre ăstea care le-ai dat banii vor merge să voteze? (…) / (…) toată clica aia Alin, Bamba, Makaveli, Pian toții sunt înțeleși să te facă de banii, iei acum cu campania asta a profitat la maxim de tine și de Micula da Micula bandit sa retras și-a închis contul intenționat (…) dar în fine se știe că toții doar au profitat de tine (…)” – este unul dintre pasajele din documentele consultate de MEDIAFAX.

Notă: Mediafax a păstrat forma originală a mesajelor reproduse din dosar, inclusiv greșelile de ortografie, gramatică și punctuație.

Ce a răspuns Peșchir când a fost întrebat despre bani

O altă conversație, purtată în perioada 4 – 5 decembrie 2024 cu un utilizator salvat în telefon sub numele „LEXU”, este, de asemenea, menționată în referatul de arestare. Discuția viza documentele declasificate apărute în mass-media și presupusele sume oferite în legătură cu votul pentru Călin Georgescu.

Întrebat unde ar fi spus că oferă bani pentru ca oamenii să voteze candidatul, Peșchir a răspuns că o asemenea faptă nu ar fi ilegală și a susținut că a făcut donații pe TikTok, platformă pe care afirma că dona de mai bine de un an.

„LEXU: Da vreau să văd unde ai zis că dai banii ăia ca să se voteze călin georgescu :))

PEȘCHIR BOGDAN: Dar asta nu este ilegal / Exact / Nu există așa ceva / Nu sunt tâmpit (…)

PEȘCHIR BOGDAN: Eu doar pe tiktok am donat unde donez de peste un an”.

Mesaje că s-a votat sau urmează să se voteze Călin Georgescu

Anchetatorii invocă și mai multe mesaje publicate de utilizatori pe platformă, în care aceștia declarau că au votat sau că urmau să voteze cu Călin Georgescu. Alte mesaje conțineau solicitări de bani, inclusiv prin Revolut, ori cereri adresate lui Peșchir pentru a primi cadouri în timpul transmisiunilor live.

„Mâine votăm din Scoția masiv Călin Georgescu”; „Am votat din Scotia CG11”; „Am votat Călin Georgescu eu și frați mei în Spania și din România și familia noastră la fel votează”; „Șefule bagă și nouă ceva pe tt când suntem live duc și eu 200 – 300 de persoane la vot pt Georgescu…😉”; „Salut domnul Bogdan puteți să mă ajutați și pe mine cu 100 de euro pe Revolut”; „Votez Călin Georgescu !”; „Vot Călin Georgescu! 🔝”; „Am votat cg11”; „votăm Călin Georgescu”; „Am fost și am votat Călin Georgescu”; „Votat Călin Georgescu”; „Am votat GG11”; „Și eu sunt și am fost cu Costin Georgescu!!!”; „Salut! Poți să mă ajuți și pe mine te rog din suflet cu o sumă de 50-100 lei pe revolut te rog din suflet”; „Mulțumesc anticipat și îmi cer scuze pentru deranj dar e greu când nu ai pe nimeni …”; „Ești bulangiu l-am votat și pe Călin Georgescu…”; „Poți să mă ajuți și pe mine cu ceva dacă poți”; „L-am votat pe George calinn”; „Complimente pentru anticipari”; „Sunt extrem de Fericit alături de toți românii că ieșit Georgescu”; „Călin Georgescu Votat”; ”Votat”.

Potrivit referatului, aceste mesaje ar reflecta percepția unor utilizatori că Peșchir oferea cadouri în contextul susținerii electorale a lui Georgescu.

Documentul nu se limitează însă la existența acestor mesaje, ci le interpretează în legătură cu discuțiile despre finanțarea influencerilor și cu activitatea online din perioada campaniei.

Concluzia anchetatorilor: legătură între sprijinul financiar și opțiunea electorală

În evaluarea probelor prezentate în referat, anchetatorii susțin că sprijinul financiar acordat de Peșchir nu ar fi reprezentat un act izolat, ci s-ar fi înscris într-un demers unitar, pe care îl leagă de exercitarea dreptului de vot.

Potrivit procurorilor, ajutorul financiar ar fi urmărit orientarea sau determinarea opțiunii electorale a beneficiarilor în favoarea lui Călin Georgescu, ceea ce, în interpretarea acestora, ar fi incompatibil cu principiile care garantează libertatea votului.

Conversațiile și mesajele prezentate reprezintă elemente invocate de anchetatori în susținerea acestei interpretări. Stabilirea semnificației lor juridice și a eventualei răspunderi penale revine organelor judiciare, în cadrul procedurilor prevăzute de lege.