Tragedie în Maramureș: un elev de 13 ani a decedat după ce a leșinat la școală

Un elev de 13 ani din Băița de Sub Codru, Maramureș, a murit după ce a leșinat la școală. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauzele incidentului.
Gabriel Pecheanu
12 sept. 2025, 18:31, Social

Un elev de 13 ani dintr-o localitate din Maramureș a decedat după ce a leșinat la școală. Echipajele medicale nu au reușit să-l resusciteze, iar cadavrul a fost transportat la morga spitalului pentru necropsie. Polițiștii investighează circumstanțele incidentului.

Polițiștii din Maramureș au fost sesizați, vineri, în jurul orei 15.00, prin 112, că un elev a leșinat la o unitate școlară din localitatea Băița de Sub Codru.

La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa și echipaje medicale, care au încercat resuscitarea minorului de 13 ani, însă, din păcate, acesta a murit.

Cadavrul a fost transportat la morga spitalului pentru efectuarea necropsiei, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte ale incidentului.

Până în prezent, nu există suspiciuni privind decesul băiatului.