Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei firme din Arad

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă în curtea unei firme din Arad. La fața locului intervin mai multe echipaje ale ISU Arad.
ISU Arad informează că, până la sosirea pompierilor militari, serviciul privat pentru situații de urgență din cadrul societății comerciale a acționat pentru stingerea incendiului izbucnit la avionul de mici dimensiuni.
Cazul a rămas în atenția autorităților abilitate, care fac cercetări.
La fața locului au fost găsite două victime, doi bărbați, ambele decedate, a anunțat ISU Arad.
ISU Arad anunță că un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei societăți comerciale din municipiul Arad, pe Calea Aurel Vlaicu.
La fața locului intervin două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă. La locul evenimentului sunt alocate și trei ambulanțe SAJ.
Intervenția este în desfășurare.