Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei firme din Arad

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă în curtea unei firme din Arad. La fața locului intervin mai multe echipaje ale ISU Arad.

UPDATE 2

ISU Arad informează că, până la sosirea pompierilor militari, serviciul privat pentru situații de urgență din cadrul societății comerciale a acționat pentru stingerea incendiului izbucnit la avionul de mici dimensiuni.

Cazul a rămas în atenția autorităților abilitate, care fac cercetări.

UPDATE

La fața locului au fost găsite două victime, doi bărbați, ambele decedate, a anunțat ISU Arad.

ȘTIREA INIȚIALĂ

ISU Arad anunță că un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei societăți comerciale din municipiul Arad, pe Calea Aurel Vlaicu.

La fața locului intervin două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă. La locul evenimentului sunt alocate și trei ambulanțe SAJ.

Intervenția este în desfășurare.