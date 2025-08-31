Un bărbat bănuit de omor calificat la Cernavodă s-a predat unui poliţist aflat în timpul liber

Un bărbat de 41 de ani, acuzat de omor calificat, s-a predat sâmbătă seara unui poliţist din Medgidia, la câteva ore după ce ar fi ucis un bărbat de 48 de ani pe o stradă din Cernavodă.

Potrivit procurorilor şi poliţiştilor constănţeni, incidentul a avut loc pe 30 august, în jurul orei 16.00, pe strada Daciei din Cernavodă.

Victima ar fi fost agresată cu un cuţit în zona claviculară şi a murit la scurt timp.

După ce a fugit de la locul faptei, suspectul a fost contactat telefonic de agentul de poliţie Vrabie Constantin Ovidiu, din cadrul Poliţiei Medgidia, căruia i s-a predat de bunăvoie după circa patru ore.

Procurorul de caz a dispus reţinerea pentru 24 de ore, iar bărbatul a fost dus în arestul IPJ Constanţa.

Duminică, el urmează să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă.