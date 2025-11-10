Un șofer implicat într-un accident din Capitală, reținut pentru că a refuzat să sufle în etilotest

Incidentul s-a petrecut luni, în jurul amiezii.

„La data de 10 noiembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada Rutieră, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat, în vârstă de 47 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, faptă prevăzută și pedepsită de art. 337 Cod penal.

În fapt, la data menționată, în jurul orei 12:30, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au fost solicitați să intervină, pe Podul Mărășești, de către un jandarm din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, martor al unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale (tamponare)”, transmite Poliția Capitalei.

Potrivit polițiștilor, unul dintre conducătorii auto ar fi încercat să părăsească locul accidentului, motiv pentru care jandarmul a început să-l urmărească pe șofer, cu girofarele și sirena aprinse, reușind să-l blocheze în trafic.

Polițiștii rutieri au intervenit și au solicitat conducătorului auto documentele prevăzute de lege. Acesta a fost identificat ca fiind un bărbat de 47 de ani, din București. Bărbatul avea atât documentele mașinii, cât și permisul la zi.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest. Al doilea șofer implicat în tamponare a fost și el testat, rezultatul fiind negativ.

Bărbatul de 47 de ani a refuzat testarea, declarând că dorește să fie condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice, acesta emanând halenă alcoolică.

El a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, unde a refuzat testarea din nou, de această dată pentru probele biologice, invocând diferite pretexte, potrivit polițiștilor.

De la spital, șoferul a fost dus la sediul Brigăzii Rutiere. În urma incidentului, el s-a ales cu dosar penal pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice și a fost reținut pentru 24 de ore.