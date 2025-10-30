Un susținător al lui Călin Georgescu, ridicat de jandarmi. Acuzații privind lovirea unei gravide, au fost aplicate amenzi

UPDATE:

Trei amenzi în valoare totală de 7.500 de lei au fost aplicate de jandarmi pentru trei persoane din grupul adunat în fața Tribunalului București, pentru susținerea lui Călin Georgescu.

Astfel amenzile s-au dat pentru refuzul unei persoane de a furniza date pentru stabilirea identității sale sau de a se prezenta la sediul poliției, la cererea ori la invitația justificată a organelor de urmărire penală sau a organelor de ordine publică, aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu; precum și pentru împiedicarea, sub orice formă, a organelor însărcinate cu menținerea ordinii publice de a-și îndeplini obligațiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poliției ori al altui organ de stat sau de a lua măsurile necesare pentru menținerea ori restabilirea ordinii publice.

Știre inițială:

Jandarmeria Capitalei a transmis că „în niciun moment, jandarmii nu au agresat femeia însărcinată”. Mai mult, potrivit Jandarmeriei, „intervenția a avut ca scop protejarea acesteia, încercând să o țină la distanță de zona agitată, pentru a evita escaladarea. De asemenea, (jandarmii – n.r.) i-au recomandat acesteia să rămână într-o zonă sigură, departe de grupul violent, pentru a evita orice risc”.

Pe timpul desfășurării adunării publice organizate în proximitatea Tribunalului București, jandarmii au acționat pentru extragerea unui bărbat care a manifestat un comportament recalcitrant, nu a respectat indicațiile forțelor de ordine pe toată durata desfășurării adunării publice și, în final, a refuzat să ofere datele de identificare la solicitarea jandarmilor.

„Deși echipele de dialog au intervenit pentru detensionarea situației, o parte dintre participanți au continuat să manifeste atitudini agresive, iar un alt bărbat a îmbrâncit jandarmii, în încercarea de a-i împiedica să aplice măsurile specifice împotriva primei persoane Ca urmare a acestor acțiuni, s-a impus intervenția forțelor de ordine și a fost condusă la secția de poliție și a doua persoană. Menționăm faptul că cele două persoane vor fi sancționate contravențional”, a transmis Jandarmeria.