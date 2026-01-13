16 dintre cele mai bune echipe de Counter-Strike vin la PGL Cluj-Napoca 2026

Turneul va reuni 14 dintre primele 16 echipe din clasamentul oficial Valve Regional Standings (VRS) din luna ianuarie, ceea ce îl transformă într-unul dintre cele mai puternice evenimente de Counter-Strike ale începutului de an.

Competiția va avea loc între 14 și 22 februarie, la BT Arena din Cluj-Napoca.

Campioana en-titre, MOUZ, va reveni la Cluj-Napoca. Printre alte echipe importante se numără Team Vitality, FURIA, FaZe Clan, NAVI și G2 Esports.

Team Spirit și Team Liquid au refuzat invitațiile, iar locurile lor au fost ocupate de HEROIC și paiN Gaming, echipe clasate pe locurile 17 și 18 în clasamentul VRS din ianuarie.

Echipele participante la PGL Cluj-Napoca 2026:

FURIA

Team Vitality

Team Falcons

NAVI

MOUZ

FaZe Clan

The MongolZ

Aurora Gaming

B8

Legacy

G2 Esports

3DMAX

Astralis

Parivision

HEROIC

PaiN Gaming

🇷🇴 We’re back in Cluj-Napoca with a stacked lineup! 🌟 💥PGL Cluj-Napoca 2026

📅 Feb 14–22 | 🏆 Playoffs: Feb 20–22

📍 BTarena

💰 $1.25M on the line

🎟️ Tickets: https://t.co/v8IhuO2QJR #PGLClujNapoca pic.twitter.com/1B2ykvK0Tx — PGL (@pglesports) January 13, 2026

Cele 16 echipe vor concura într-o fază Swiss, cu meciuri în format „cel mai bun din trei”. Primele opt echipe se vor califica în faza eliminatorie.

Fondul total de premiere este de 1,25 milioane de dolari.