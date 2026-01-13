Prima pagină » Sport » 16 dintre cele mai bune echipe de Counter-Strike vin la PGL Cluj-Napoca 2026

16 dintre cele mai bune echipe de Counter-Strike vin la PGL Cluj-Napoca 2026

PGL a anunțat lista celor 16 echipe care vor participa la primul său turneu de Counter-Strike 2 din sezonul 2026, PGL Cluj-Napoca.
Sursa foto: PGL Cluj
Iulian Moşneagu
13 ian. 2026, 15:46, Sport

Turneul va reuni 14 dintre primele 16 echipe din clasamentul oficial Valve Regional Standings (VRS) din luna ianuarie, ceea ce îl transformă într-unul dintre cele mai puternice evenimente de Counter-Strike ale începutului de an.

Competiția va avea loc între 14 și 22 februarie, la BT Arena din Cluj-Napoca.

Campioana en-titre, MOUZ, va reveni la Cluj-Napoca. Printre alte echipe importante se numără Team Vitality, FURIA, FaZe Clan, NAVI și G2 Esports.

Team Spirit și Team Liquid au refuzat invitațiile, iar locurile lor au fost ocupate de HEROIC și paiN Gaming, echipe clasate pe locurile 17 și 18 în clasamentul VRS din ianuarie.

Echipele participante la PGL Cluj-Napoca 2026:

  • FURIA
  • Team Vitality
  • Team Falcons
  • NAVI
  • MOUZ
  • FaZe Clan
  • The MongolZ
  • Aurora Gaming
  • B8
  • Legacy
  • G2 Esports
  • 3DMAX
  • Astralis
  • Parivision
  • HEROIC
  • PaiN Gaming

Cele 16 echipe vor concura într-o fază Swiss, cu meciuri în format „cel mai bun din trei”. Primele opt echipe se vor califica în faza eliminatorie.

Fondul total de premiere este de 1,25 milioane de dolari.

