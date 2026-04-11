Alcaraz-Sinner. Finală de vis la Monte Carlo. Meciul care va stabili liderul mondial

Spaniolul Carlos Alcaraz, numărul 1 în clasamentul ATP, l-a eliminat sâmbătă după-amiaza pe favoritului local Valentin Vacherot, jucător din Monte Carlo.

Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, l-a învins pe un Vacherot cu 6-4, 6-4 pe terenul principal, menținându-și astfel speranțele de a-și apăra cu succes titlul la turneul ATP Masters 1000 pe zgură.

Spaniolul s-a impus în fața Vacherot, pe care publicul entuziast l-a susținut zgomotos pe tot parcursul meciului, în 84 de minute.

Fanii tenisului din întreaga lume așteaptă acum finala de duminică dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.

Italianul a câștigat tot sâmbătă semifinala, scor 6-1, 6-4, împotriva lui Alexander Zverev.

Alcaraz va intra în finala de duminică cu un avantaj de 10-6 în seria întâlnirilor celor doi.

Câștigătorul confruntării dintre Alcaraz și Sinner de la Monte-Carlo va primi un premiu dublu. Pe lângă trofeul de la primul turneu Masters 1000 pe zgură al anului, cel care va învinge va deveni luni numărul 1 mondial.