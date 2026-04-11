Alcaraz-Sinner. Finală de vis la Monte Carlo. Meciul care va stabili liderul mondial

Cei mai spectaculoși jucători de tenis ai noii generații, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, joacă duminică finala turneului ATP 1000 Masters de la Monte Carlo, un meci care pune față în față locurile 1 și 2 mondial.
11 apr. 2026, 18:20

Spaniolul Carlos Alcaraz, numărul 1 în clasamentul ATP, l-a eliminat sâmbătă după-amiaza pe favoritului local Valentin Vacherot, jucător din Monte Carlo.

Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, l-a învins pe un Vacherot cu 6-4, 6-4 pe terenul principal, menținându-și astfel speranțele de a-și apăra cu succes titlul la turneul ATP Masters 1000 pe zgură.

Spaniolul s-a impus în fața Vacherot, pe care publicul entuziast l-a susținut zgomotos pe tot parcursul meciului, în 84 de minute.

Fanii tenisului din întreaga lume așteaptă acum finala de duminică dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.

Italianul a câștigat tot sâmbătă semifinala, scor 6-1, 6-4, împotriva lui Alexander Zverev.

Alcaraz va intra în finala de duminică cu un avantaj de 10-6 în seria întâlnirilor celor doi.

Câștigătorul confruntării dintre Alcaraz și Sinner de la Monte-Carlo va primi un premiu dublu. Pe lângă trofeul de la primul turneu Masters 1000 pe zgură al anului, cel care va învinge va deveni luni numărul 1 mondial.

