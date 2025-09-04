Prima pagină » Sport » Ancelotti răspunde criticilor pentru neincluderea lui Neymar în lotul Braziliei: „Nu e nimic personal, ci strict sportiv”

Selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a explicat motivele pentru care a decis să nu îl convoace pe Neymar la echipa națională pentru meciurile din septembrie, răspunzând astfel atacurilor lansat de starul brazilian, precizând că nu este nimic personal, ci strict tehnic.
Petre Apostol
04 sept. 2025, 11:54, Sport

„Nu e nimic personal, ci strict sportiv. Nimeni nu poate cere explicații personale pentru fiecare jucător neconvocat; aceasta este o decizie profesională, bazată pe forma și condiția fizică a fiecăruia”, a declarat tehnicianul italian joi, într-o conferință de presă, potrivit publicației spaniole Marca.

„Absența sa este o decizie tehnică care se bazează pe multe aspecte. Știu ce face jucătorul și problemele pe care le-a avut. Nimeni nu poate contesta nivelul tehnic al lui Neymar. Ceea ce evaluăm este condiția sa fizică, dar nu doar a lui, ci a tuturor jucătorilor. Avem o competiție foarte mare, 70 de jucători pot fi convocați la națională”, a mai spus Ancelotti.

Ancelotti a explicat că, deși Neymar depune eforturi pentru a reveni în elita fotbalului, performanța sa actuală nu justifică convocarea: „Toată lumea știe dorința și efortul lui Neymar de a reveni în elita fotbalului, dar în acest moment evoluția sa nu reflectă încă cel mai bun nivel al său. Evaluăm datele obiectiv, nu doar reputația sau trecutul”.

Selecționerul a oferit exemplul și altor jucători pentru a sublinia că deciziile sunt strict sportive: „Rodrygo nu a fost convocat din cauza lipsei de minute la începutul sezonului și a implicării reduse în ultimele luni ale sezonului trecut. Nu sunt explicații suplimentare, este pur și simplu o decizie tehnică”.