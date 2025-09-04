Ancelotti răspunde criticilor pentru neincluderea lui Neymar în lotul Braziliei: „Nu e nimic personal, ci strict sportiv”

„Nu e nimic personal, ci strict sportiv. Nimeni nu poate cere explicații personale pentru fiecare jucător neconvocat; aceasta este o decizie profesională, bazată pe forma și condiția fizică a fiecăruia”, a declarat tehnicianul italian joi, într-o conferință de presă, potrivit publicației spaniole Marca.

„Absența sa este o decizie tehnică care se bazează pe multe aspecte. Știu ce face jucătorul și problemele pe care le-a avut. Nimeni nu poate contesta nivelul tehnic al lui Neymar. Ceea ce evaluăm este condiția sa fizică, dar nu doar a lui, ci a tuturor jucătorilor. Avem o competiție foarte mare, 70 de jucători pot fi convocați la națională”, a mai spus Ancelotti.

Ancelotti a explicat că, deși Neymar depune eforturi pentru a reveni în elita fotbalului, performanța sa actuală nu justifică convocarea: „Toată lumea știe dorința și efortul lui Neymar de a reveni în elita fotbalului, dar în acest moment evoluția sa nu reflectă încă cel mai bun nivel al său. Evaluăm datele obiectiv, nu doar reputația sau trecutul”.

Selecționerul a oferit exemplul și altor jucători pentru a sublinia că deciziile sunt strict sportive: „Rodrygo nu a fost convocat din cauza lipsei de minute la începutul sezonului și a implicării reduse în ultimele luni ale sezonului trecut. Nu sunt explicații suplimentare, este pur și simplu o decizie tehnică”.