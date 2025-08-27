Australia: Mitch Brown face istorie si devine primul fotbalist din AFL care își recunoaște public bisexualitatea

În cei aproape 130 de ani de competiție la cel mai înalt nivel, niciun jucător activ sau retras din fotbalul australian nu s-a declarat public bisexual sau gay. Spre deosebire de NFL, rugby sau fotbalul internațional, AFL rămâne în urmă la acest capitol.

Brown, recrutat la Eagles încă din adolescență, a jucat pentru clubul din Perth între 2007 și 2016. El spune că a intrat într-o „cultură hipermasculină” și a devenit „foarte, foarte bun” la a-și ascunde nu doar sexualitatea, ci și anxietatea și grijile. A renunțat la carieră la 28 de ani, după 94 de meciuri, fiind copleșit de presiunea de a-și echilibra viața și sportul.

Acum, Brown își dorește ca povestea sa să creeze „siguranță, confort și spațiu” pentru alți jucători. El vrea ca AFL să se concentreze pe schimbări structurale, nu doar pe suspendări temporare pentru jucătorii care comit acte de homofobie sau discriminare. „Nu e despre mine, despre Mitch Brown primul. Este despre a împărtăși experiența mea pentru ca alții să se simtă văzuți”, a spus el.

Brown a decis să vorbească după ce Izak Rankine, vedetă a echipei Adelaide Crows, a fost suspendat patru meciuri pentru o insultă homofobă. În ultimele 16 luni, șase jucători AFL au fost suspendați pentru acte similare.

Specialiștii cred că poziția lui Brown ar putea avea efect, pentru că vine din interiorul ligii. „E altceva când vorbește un cercetător sau un jurnalist și cu totul altceva când vorbește un fost jucător AFL respectat”, a declarat dr. Erik Denison, cercetător în științe comportamentale la Universitatea Monash.

El a explicat că AFL, fiind un sport cu o amprentă globală redusă și cu jucători relativ uniformi ca fizic, a fost mai lent în acceptarea sportivilor gay sau bisexuali la nivel de elită.