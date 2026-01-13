Barcelona îl împrumută pe Joao Cancelo de la Al-Hilal

„FC Barcelona și Al-Hilal Saudi FC au ajuns la un acord pentru împrumutul fundașului portughez până la finalul sezonului”, a anunțat clubul catalan într-un comunicat, conform Reuters.

Fundașul în vârstă de 31 de ani a mai jucat la Barcelona în sezonul 2023–2024, când a fost împrumutat de la Manchester City. Atunci, Cancelo a evoluat în 42 de meciuri, a marcat patru goluri și a oferit cinci pase decisive.

El s-a transferat la Al-Hilal în august 2024. De-a lungul carierei, a mai jucat pentru Benfica, Valencia, Inter Milano, Juventus, Bayern Munchen și Manchester City.

Barcelona este lider în LaLiga, cu patru puncte peste Real Madrid. Săptămâna trecută, catalanii au câștigat și Supercupa Spaniei.

Următorul meci al Barcelonei este joi, în deplasare, cu Racing, în Cupa Regelui.