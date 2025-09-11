Barcelona: Meciurile de acasă în pericol din cauza accidentărilor și a problemelor cu stadionul

Printre problemele cu care se confruntă Barcelona, cea mai mare este imposibilitatea de a redeschide stadionul Camp Nou, recent renovat.

Pentru că revenirea pe Camp Nou nu a fost aprobată, clubul catalan va juca primul său meci pe teren propriu din liga spaniolă într-un stadion cu 6.000 de locuri, cu aproximativ 99.000 mai puțin decât oferă Camp Nou renovat.

Duminică, la meciul cu Valencia, Barcelona va folosi Estadi Johan Cruyff, care găzduiește de obicei echipa feminină a Barcelonei și echipele masculine de tineret.

Barcelona a anunțat că încă nu există un calendar privind momentul în care ar putea obține autorizațiile pentru Camp Nou. Clubul a jucat ultimele două sezoane pe stadionul olimpic public al orașului.

„Ne vom întoarce la Camp Nou cât mai curând posibil”, a declarat joi președintele clubului, Joan Laporta.

Antrenorul Hansi Flick nu va putea conta nici pe jucătorii accidentați, precum Frenkie de Jong, Alejandro Balde și Gavi.