Biletele pentru meciurile naţionalei de fotbal cu Moldova şi Austria, disponibile începând de vineri

Partida cu Moldova va avea loc pe 9 octombrie, de la ora 21:00, iar cea cu Austria este programată pe 12 octombrie, de la aceeaşi oră.

Meciul amical cu echipa din Republica Moldova reprezintă prima partidă disputată pe Arena Naţională între cele două formaţii, la nivel UEFA, şi va include activităţi interactive în Arena Fanilor, porţile stadionului urmând să se deschidă la 18:00.

De asemenea, înaintea meciului va avea loc un concert susţinut de Guess Who şi Zdob şi Zdub, iar imnurile de stat ale României şi Moldovei, „Deşteaptă-te române” şi, respectiv, „Limba noastră”, vor fi interpretate de Lidia Buble şi Irina Rimes, potrivit comunicatului FRF.

Preţurile biletelor variază între 40 lei pentru peluze şi 100 lei pentru tribunele 1 şi 2, central. Copiii sub 15 ani beneficiază de bilete la 10 lei, iar tinerii între 15 şi 24 de ani de bilete la 30 lei, cu acces special în Family Zone pentru cei mici. Se aplică o taxă de procesare de 2 lei per bilet.