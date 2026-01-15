Prima pagină » Sport » Black friday și la cumpărarea de cluburi de fotbal. Prețul pentru un club istoric a fost redus semnificativ

Black friday și la cumpărarea de cluburi de fotbal. Prețul pentru un club istoric a fost redus semnificativ

Miliardarul Jim Ratcliffe a redus prețul cerut pentru echipa franceză de fotbal OGC Nice, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune citate de Bloomberg.
Black friday și la cumpărarea de cluburi de fotbal. Prețul pentru un club istoric a fost redus semnificativ
Gabriel Negreanu
15 ian. 2026, 10:27, Sport

Fondatorul gigantului chimic Ineos Group și coproprietarul clubului englez de fotbal Manchester United Plc, ceruse peste 200 de milioane de euro pentru Nice. Potențialii cumpărători s-au arătat reticenți să plătească o sumă atât de mare, iar prețul a scăzut semnificativ, potrivit persoanelor citate de Bloomberg.

Nice a fost scoasă la vânzare în 2025, iar firma independentă de consultanță Lazard Inc. a fost angajată pentru a ajuta la găsirea unui cumpărător. Procesul a fost perturbat de incertitudinea legată de drepturile de difuzare pentru Ligue 1, prima divizie a fotbalului francez în care concurează Nice.

Ratcliffe a achiziționat Nice în 2019 și a promis să o transforme într-o forță în competițiile franceze și europene. Însă clubul se află pe locul 14 în Ligue 1 după o serie de rezultate slabe, ceea ce îl face un potențial candidat la retrogradare la sfârșitul sezonului 2025/2026 — un eveniment care i-ar afecta și mai mult finanțele.

Nu participă în UEFA Champions League, fiind eliminată în timpul calificărilor din august, și se luptă în prezent în UEFA Europa League.

Conform transfermarkt.com, numărul spectatorilor la stadionul Allianz Riviera din Nisa, cu o capacitate de 36.000 de locuri, a scăzut la o medie de aproximativ 22.000 în acest sezon, de la aproximativ 24.000 în sezonul trecut. După înfrângerea suferită în fața echipei FC Lorient la sfârșitul anului trecut, un grup de suporteri ai echipei Nice s-a confruntat cu unii dintre jucători, ceea ce a determinat clubul să condamne acțiunea.

Recomandarea video

EXCLUSIV Înalta Curte condusă de Lia Savonea trimite la CCR o expertiză pentru a împiedica reforma pensiilor speciale ale magistraților
G4Media
Orașele din România în care ninge 13 zile la rând, începând de astăzi, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Cancan
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
Libertatea
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
CSID
Presa franceză scrie că Dacia pregătește un nou model. Cum se va chema și cât ar putea costa?
Promotor