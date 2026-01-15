Black friday și la cumpărarea de cluburi de fotbal. Prețul pentru un club istoric a fost redus semnificativ

Fondatorul gigantului chimic Ineos Group și coproprietarul clubului englez de fotbal Manchester United Plc, ceruse peste 200 de milioane de euro pentru Nice. Potențialii cumpărători s-au arătat reticenți să plătească o sumă atât de mare, iar prețul a scăzut semnificativ, potrivit persoanelor citate de Bloomberg.

Nice a fost scoasă la vânzare în 2025, iar firma independentă de consultanță Lazard Inc. a fost angajată pentru a ajuta la găsirea unui cumpărător. Procesul a fost perturbat de incertitudinea legată de drepturile de difuzare pentru Ligue 1, prima divizie a fotbalului francez în care concurează Nice.

Ratcliffe a achiziționat Nice în 2019 și a promis să o transforme într-o forță în competițiile franceze și europene. Însă clubul se află pe locul 14 în Ligue 1 după o serie de rezultate slabe, ceea ce îl face un potențial candidat la retrogradare la sfârșitul sezonului 2025/2026 — un eveniment care i-ar afecta și mai mult finanțele.

Nu participă în UEFA Champions League, fiind eliminată în timpul calificărilor din august, și se luptă în prezent în UEFA Europa League.

Conform transfermarkt.com, numărul spectatorilor la stadionul Allianz Riviera din Nisa, cu o capacitate de 36.000 de locuri, a scăzut la o medie de aproximativ 22.000 în acest sezon, de la aproximativ 24.000 în sezonul trecut. După înfrângerea suferită în fața echipei FC Lorient la sfârșitul anului trecut, un grup de suporteri ai echipei Nice s-a confruntat cu unii dintre jucători, ceea ce a determinat clubul să condamne acțiunea.