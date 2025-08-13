Carlos Alcaraz a ajuns singurul jucător care a obţinut 50 de victorii în fiecare din ultimele patru sezoane

Performanţa îl plasează pe Alcaraz într-o categorie unică: este singurul jucător din circuitul masculin care a reuşit cel puţin 50 de victorii în fiecare dintre ultimele patru sezoane (2022–2025), fiind de altfel singurul care a atins acest prag în 2022, 2023 şi 2024, potrivit datelor oficiale ale circuitului profesionist de tenis.

Bilanţurile sale din ultimii ani confirmă constanţa: 57-13 în 2022, 65-12 în 2023, 54-13 în 2024 şi 50-6 până acum în 2025. Alcaraz rămâne, de asemenea, neînvins în faţa adversarilor mai tineri decât el, cu un record de 10-0.

Singura jucătoare care îl poate egala la acest capitol este poloneza Iga Swiatek, campioana de la Wimbledon, care a obţinut 67 de victorii în 2022, 68 în 2023 şi 64 în 2024, având în prezent 45 de victorii în acest sezon.