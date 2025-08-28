Carlos Alcaraz s-a calificat fără probleme în turul trei la US Open

Carlos Alcaraz, jucătorul de tenis numărul 2 mondial, l-a învins pe italianul Mattia Bellucci în trei seturi, scor 6-1, 6-0, 6-3, și s-a calificat în turul trei al US Open.

Carlos Alcaraz s-a impus în fața jucătorului aflat pe locul 65 ATP după o oră și 36 de minute.

Câștigătorul Roland-Garros a terminat meciul fără să cedeze niciun break și, astfel, nu și-a pierdut serviciul de la începutul turneului.

În runda următoare, el va juca împotriva unui alt italian, Luciano Darderi, locul 34 ATP și cap de serie 32.