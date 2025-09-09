Ce post de televiziune transmite meciul Cipru – România din preliminariile pentru Campionatul Mondial

Duelul are o miză importantă pentru parcursul tricolorilor în lupta pentru calificarea la Mondialul din America de Nord.

Partida se va disputa la Nicosia și va începe la ora 21:45.

În tribune sunt așteptați aproximativ 5.000 de suporteri români, conform Federației Române de Fotbal.

Înaintea confruntării cu Cipru, România se află pe locul 3 în Grupa H, cu 6 puncte acumulate în patru partide, în urma Bosniei-Herțegovina (12 puncte) și Austriei (9 puncte). Ciprioții ocupă poziția a patra, cu 3 puncte, în timp ce San Marino e pe ultima poziție fără niciun punct.

Partida dintre Cipru și România va putea fi urmărită în direct la Prima TV.

„Cipru s-a schimbat, a progresat treptat, noul antrenor a adus un aspect important din fotbalul grec și cipriot. Agresivitate, viteza, jocul aerian sunt pe primul loc. Își folosesc la maximum calitățile lor, joacă cu minge lungă și ieșire cu mingea a doua. Se vede în progresul pe care l-au făcut, punând în dificultate Bosnia și Austria”, a declarat Mircea Lucescu, la conferința premergătoare jocului.

România vine după o înfrângere severă în fața propriilor suporteri: vineri, tricolorii au pierdut amicalul cu Canada, disputat pe Arena Națională, scor 0-3.

Lotul României pentru partida cu Cipru

Programul grupei H