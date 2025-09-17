Cristian Chivu se întoarce la Amsterdam ca antrenor. Inter întâlnește pe Ajax în Liga Campionilor

Chivu, căpitan al Ajax în perioada sa de glorie, a fost recunoscut pentru disciplină și leadership, reușind să depășească începuturile dificile în Eredivisie, marcate de cartonașe roșii și ajustarea la viața din Olanda.

„Amsterdam a fost orașul în care am învățat ce înseamnă responsabilitatea și maturitatea pe teren. Mă întorc cu emoție, știind cât de mult m-a format această echipă și această comunitate”, a declarat Chivu într-o conferință de presă înaintea meciului de miercuri, potrivit Gazzetta dello Sport.

Fostul internațional român va conduce echipa lui Inter aflată în căutarea reconsolidării după începutul fluctuant de sezon în Serie A și Liga Campionilor.

„Este o provocare extraordinară să mă întorc pe terenul unde am crescut ca jucător. Respectul meu pentru Ajax rămâne imens, dar obiectivul meu este clar: să fac tot ce pot pentru Inter”, a adăugat Chivu.

Meciul este așteptat cu interes atât de fanii olandezi, cât și de cei italieni, fiind un duel încărcat de amintiri pentru Chivu, al cărui tricou rupt și murdar din meciul în care a devenit campion al Olandei în 2002 este expus în muzeul Ajax.

„Fiecare meci cu Ajax va fi special, dar profesionalismul și ambiția mea nu vor permite să existe concesii pe teren”, a mai spus Chivu.

Inter și Ajax se vor întâlni miercuri, de la ora 22:00, pe Johan Cruijff Arena, în prima etapă a Ligii Campionilor.