Criză la echipa națională: Lucescu, pregătit să-și dea demisia după rezultatele dezastruoase

Echipa națională a României a clacat în Cipru, cu o națională mai slab cotată, scor 2-2. „Tricolorii” au condus cu 2-0 pe tabelă, după un debut de foc, cu o dublă a lui Denis Drăguș, dar jocul ulterior ezitant i-a introdus pe ciprioți în meci, care au egalat și au dominat în al doilea mitan, scrie Prosport.

Mircea Lucescu este pregătit de plecarea de pe banca echipei naționale a României

Într-o intervenție telefonică pentru Fanatik, Mircea Lucescu a anunțat că este pregătit să își dea demisia după dubla rușinoasă cu Canada (0-3) și Cipru (2-2). „Il Luce” va avea o discuție cu federalii pentru a vedea dacă există soluții pentru a fi înlocuit fără a compromite șansele rămase, ce-i drept mici.

„(n.r. v-ați gândit în noaptea asta la demisie?) Nu știu, eu trebuie să am o discuție în primul rând cu conducerea Federației să vedem dacă există vreo posibilitate în momentul de față pentru a fi înlocuit, aș ceda imediat. Pe de altă parte, eu nu pot fi un laș și să las echipa în momentul ăsta. Sunt convins că jucătorii au multe de spus. Mă dau la o parte, desigur. Cu siguranță, dacă Federația are variante. Indiferent dacă există o soluție viabilă, care poate să redreseze o situație dificilă, delicată”, a declarat antrenorul.