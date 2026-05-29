Derby cu Europa pe masă: Dinamo şi FCSB se înfruntă într-un meci decisiv

UPDATE Primele imagini de la stadion. Starea gazonului

Știre inițială

Partida închide sezonul intern pentru cele două formaţii şi are o miză dublă: sportivă şi simbolică. Dinamo are şansa de a reveni în cupele europene după o absenţă îndelungată, în timp ce FCSB încearcă să salveze finalul unui sezon complicat şi să îşi prelungească prezenţa pe scena continentală.

Formaţia antrenată de Zeljko Kopic porneşte la acest baraj după ce a încheiat play-off-ul SuperLigii pe locul al patrulea, cu 39 de puncte. Alb-roşiii au avut un parcurs solid în partea superioară a clasamentului şi au arătat, în mai multe momente ale sezonului, că pot concura de la egal la egal cu echipele din vârf.

De cealaltă parte, FCSB ajunge la duelul decisiv după un meci dramatic cu FC Botoşani, câştigat cu 4-3 după prelungiri. Roş-albaştrii au fost conduşi, au revenit, au fost egalaţi pe finalul timpului regulamentar, dar au obţinut calificarea prin golul marcat de Octavian Popescu în reprizele suplimentare.

Derby-ul vine şi pe fondul unui sezon direct echilibrat între cele două rivale. În campionatul regulat, Dinamo s-a impus cu 4-3 în primul meci, iar returul s-a încheiat la egalitate, 0-0, pe Arena Naţională.

FCSB are şi unele probleme de lot înaintea partidei, David Miculescu fiind incert după accidentarea suferită în meciul cu FC Botoşani. În aceste condiţii, antrenorul Marius Baciu ar putea apela la soluţii ofensive alternative.

Meciul va fi arbitrat de Marian Barbu, ajutat la cele două linii de Imre-Laszlo Bucsi şi Ioan Alexandru Corb, în timp ce în camera VAR se va afla Adrian Cojocaru.

Dinamo – FCSB este ultima partidă cu miză europeană a sezonului din SuperLigă, câştigătoarea urmând să obţină dreptul de a reprezenta România în preliminariile UEFA Conference League.