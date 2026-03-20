Prima pagină » Sport » Fără trofee de șase ani, Arsenal vrea să oprească seceta în finala Cupei Ligii cu Manchester City

Fără trofee de șase ani, Arsenal vrea să oprească seceta în finala Cupei Ligii cu Manchester City

Mikel Arteta, antrenorul echipei Arsenal, a vorbit vineri despre finala Cupei Ligii Angliei împotriva lui Manchester City, programată duminică pe Wembley, subliniind importanța trofeului și faptul că motivația echipei este la maximum după șase ani fără succese majore.
Fără trofee de șase ani, Arsenal vrea să oprească seceta în finala Cupei Ligii cu Manchester City
Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa
Petre Apostol
20 mart. 2026, 19:35, Sport

„Când trec ani întregi fără să câștigi un trofeu, adaugă și mai multă necesitate, dar și mai multă motivație”, a declarat într-o conferință, vineri, Mikel Arteta, antrenorul liderului din Premier League, Arsenal, înaintea finalei Cupei Ligii Angliei.

Arteta a subliniat că această perioadă fără succese majore – Arsenal nu a câștigat niciun trofeu important de la Cupa Angliei din 2020 – transformă presiunea în dorință de performanță.

„Este ceva foarte important pentru noi, un obiectiv pe care am încercat să-l obținem de multă vreme și acum avem oportunitatea să îl realizăm”, a adăugat el.

Despre relația cu fostul său mentor Pep Guardiola, managerul de la City, Arteta a spus că aceasta s-a modificat din cauza distanței și a rivalității sportive.

„El e la Manchester, eu la Londra. Sentimentele mele nu s-au schimbat, doar că nu ne mai putem petrece timpul împreună, dar ceea ce simt pentru el și inspirația pe care mi-a oferit-o nu se va schimba niciodată”, a spus Arteta.

De asemenea, antrenorul spaniol a explicat că nu urmărește să-l învingă personal pe Guardiola.

„În această profesie înveți și evoluezi mereu. Am avut privilegiul de a lucra cu Pep timp de patru ani, dar asta înseamnă că trebuie să continui să evoluezi și să te îmbunătățești constant”, a menționat antrenorului lui Arsenal.

Arteta a mai subliniat că finala reprezintă un moment definitoriu pentru sezon și pentru echipă.

„La final, contează dacă câștigi trofeul sau nu. Trebuie să demonstrăm asta pe teren. Suntem entuziasmați, pozitivi și pregătiți să facem tot ce depinde de noi”, a încheiat el.

