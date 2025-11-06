FCSB, înfrângere dureroasă la Basel: 3-1, după ce a jucat în 10 oameni din minutul 12

Portarul roş-albaştrilor a fost eliminat după ce a comis henţ în afara careului, la aproape 30 de metri de propria poartă, încercând să îl blocheze pe Borschinski. FCSB a fost nevoită să joace restul meciului în inferioritate numerică, cu Andrei Vlad intrat în poartă.

Basel a deschis scorul în minutul 19 prin Xherdan Shaqiri, care a transformat un penalty cu „scăriţă” acordat după un henţ al lui Ngezana în careu, descoperit de VAR.

Darius Olaru a reuşit o reuşită de excepţie în minutul 57, egalând cu un şut senzaţional din colţul careului mare, după ce l-a depăşit pe Barisic. A fost al patrulea gol al căpitanului FCSB în ultimele patru meciuri în toate competiţiile.

Elveţienii au restabilit avantajul în minutul 73, când Shaqiri a marcat simplu din faţa porţii goale după ce şutul lui Cisse de la 20 de metri a lovit bara. Scorul final, 3-1, a fost stabilit de Salah în minutul 88, dintr-un şut din interiorul careului.

Etapa viitoare, pe 27 noiembrie, FCSB va juca la Belgrad cu Steaua Roşie, în timp ce FC Basel va evolua pe terenul belgienilor de la Genk.