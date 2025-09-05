Fostul șef al echipei de Formula 1 Haas, Guenther Steiner, preia echipa din MotoGP Tech3

Fostul manager al echipei Haas din Formula 1, Guenther Steiner, a preluat vineri oficial echipa MotoGP Tech3, într-o tranzacție realizată printr-un consorțiu condus de Richard Coleman.

Potrivit unui comunicat al echipei, publicat de MotoGP, noua structură va intra în vigoare din sezonul 2026, echipa urmând să concureze în continuare sub denumirea Red Bull KTM Tech3 și să își păstreze baza din Bormes-les-Mimosas, Franța.

„Aceasta este o oportunitate fantastică. Tech3 este o echipă extraordinară, cu un potențial uriaș și o moștenire impresionantă. Impactul lui Hervé Poncharal asupra echipei și al MotoGP nu poate fi supraestimat, iar noi suntem onorați să preluăm echipa și să construim pe această fundație”, a declarat Steiner.

Fondatorul și actualul director al echipei, Hervé Poncharal, va conduce gruparea până la finalul sezonului 2025, după care va trece într-un rol de consultant, concentrându-se pe dezvoltarea tinerelor talente și oferind experiența sa vastă.

„Este sfârșitul unei ere, dar și începutul unei perioade interesante. Sunt mândru de tot ce am realizat de la înființarea Tech3 și știu că Guenther va conduce echipa cu ambiție, direcție și integritate, fără a uita spiritul cu care a fost fondată”, a spus Poncharal.

Echipa, fondată în 1990, este una dintre cele mai longevive din paddock-ul MotoGP și concurează și în clasa Moto3 cu pilotul australian Jacob Roulston, în timp ce în MotoGP are ca piloți pe Enea Bastianini și Maverick Viñales. Echipa a obținut până în prezent 38 de podiumuri și două victorii în Grand Prix-uri la clasa regină. Tranzacția a fost finanțată de un grup de investitori condus de IKON Capital.

Potrivit lui Poncharal, Steiner a analizat oportunități în MotoGP timp de mai mult de doi ani, fiind motivat de potențialul de a transforma Tech3 dintr-o echipă de succes într-o adevărată franciză sportivă.