Prima pagină » Sport » Fundaşul francez Marcus Coco, prezentat oficial de CFR Cluj

Clubul de fotbal CFR Cluj a anunţat marţi transferul lui Marcus Coco, fundaş francez de bandă, cu experienţă în campionatul francez - Ligue 1 şi competiţiile europene.
Sursa foto: Facebook/Fotbal Club CFR 1907 CLUJ
Petre Apostol
09 sept. 2025, 11:14, Sport

În vârstă de 29 de ani, Coco şi-a început cariera profesionistă la EA Guingamp, pentru care a adunat 150 de partide în campionat şi Cupa Franţei. Din 2019 a evoluat la FC Nantes, unde a bifat 152 de meciuri şi a cucerit Cupa Franţei în 2022.

La nivel internaţional, Coco a jucat pentru reprezentativele de tineret ale Franţei, iar din 2023 evoluează pentru selecţionata Guadelupei.

Marcus Coco a semnat un contract valabil pe următorii doi ani, venind la Cluj liber de contract, după ce s-a despărţit de Nantes în vară.