Gavi revine în lotul Barcelonei după șapte luni de la accidentarea la genunchi

Mijlocașul spaniol, în vârstă de 20 de ani, a suferit o intervenție chirurgicală la menisc după o accidentare suferită la antrenament, în august.

Clubul a confirmat că internaționalul spaniol este pregătit să revină pe teren după ce în ultima săptămână s-a antrenat alături de coechipierii săi.

„Sunt fericit. Poate va putea juca câteva minute. Este bine să-l avem din nou. Se vede la antrenamente ce aduce echipei, dar trebuie să avem grijă de el. Este pe drumul cel bun. Totul se face pas cu pas. Ultima accidentare nu a fost ușoară pentru el”, a spus antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, conform The Athletic.

Gavi a jucat doar în două meciuri din La Liga în acest sezon, ultima sa apariție fiind în august 2025, împotriva lui Levante.

Revenirea lui Gavi este importantă pentru Barcelona, care s-a confruntat cu mai multe probleme de lot în acest sezon.

Catalanii sunt lideri în La Liga, cu patru puncte avans față de Real Madrid.