Grindeanu, la moartea lui Mircea Lucescu: Lumea sportului a pierdut un simbol

Lumea sportului a pierdut astăzi un simbol, un jucător și un antrenor emblematic, spune, marți, președintele PSD, Sorin Grindeanu.
foto: facebook.com/sorin grindeanu
Laura Buciu
07 apr. 2026, 21:17, Sport

Sorin Grindeanu a avut un mesaj imediat după ce Spitalul Universitar de Urgență București a confirmat decesul lui Mircea Lucescu.

„Lumea sportului a pierdut astăzi un simbol, un jucător și un antrenor emblematic, iar noi toți un om valoros care ne-a inspirat prin firea sa puternică și determinarea de care constant a dat dovadă”, spune Grindeanu.

Potrivit președintelui PSD, Mircea Lucescu „rămâne un model pentru noi”.

„Suntem alături de familia lui și de cei apropiați. Drum lin, Il Luce!”, mai spune Grindeanu.

