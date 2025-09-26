Hermannstadt-FC Argeș și Universitatea Craiova-Dinamo deschid etapa a 11-a a Superligii

FC Hermannstadt-FC Argeș se joacă de la ora 18.00. Sibienii vin după un succes mare, 2-1 în Giulești, care s-a realizat și datorită schimbărilor inspirate făcute de Marius Măldărășanu, ambii marcatori, Sergiu Buș și Aurelian Chițu fiind introduși pe teren în ultimele 25 de minute, scrie LPF în avancronica meciului.

Și piteștenii trec printr-o perioadă foarte bună, fiind neînvinși în precedentele cinci etape, interval în care au înregistrat patru victorii și o remiză.

FC Hermannstadt şi FC Argeş s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de șase ori, de patru ori s-au impus sibienii, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

Universitatea Craiova-Dinamo București este programat la ora ora 21.00.

În 2 mai 2025, Universitatea Craiova – Rapid 1-2, a fost singura înfrângere suferită de olteni în 2025 în campionat pe teren propriu, în rest au 11 victorii și trei remize. De cealaltă parte, bucureștenii sunt neînvinși în ultimele șapte runde, interval în care au înregistrat cinci succese și două rezultate de egalitate.

După 2014, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 24 ori, de 13 ori au câştigat oltenii, de patru ori au învins bucureştenii, iar alte şapte partide s-au terminat la egalitate.