Italia și Bulgaria se vor confrunta în finala Campionatului Mondial de volei masculin

Italia s-a impus cu 3-0 (25-21, 25-22, 25-23) în semifinala cu Polonia. Polonezii au început mai bine fiecare set, dar Italia, condusă de Yuri Romano, a întors de fiecare dată situația.

Romano a reușit 15 puncte (inclusiv două blocaje și un as), iar Alessandro Michieletto a adăugat 12, inclusiv punctul decisiv al meciului. Italienii au dominat la serviciu (7 ași față de 3) și la atac (34-30 la lovituri câștigătoare), greșind mai puțin decât adversarii.

„Am jucat un meci nebun – foarte bun, foarte puternic! Credeam că putem câștiga, dar nu așa, sigur. Suntem foarte fericiți, dar nu s-a terminat. Mâine e un alt meci mare”, a spus Romano, la finalul partidei.

De partea cealaltă, Wilfredo Leon a fost cel mai bun marcator al Poloniei, cu 14 puncte. „Nu e ușor, am pierdut șansa de a juca pentru aur, dar trebuie să ne resetăm și să luptăm pentru bronz. O medalie e o medalie și e întotdeauna important să câștigi ceva”, a declarat Kamil Semeniuk, care a felicitat Italia pentru jocul „extraordinar”.

Înainte semifinalei Italia-Polonia, Bulgaria a scris istorie, calificându-se în finala Campionatului Mondial de volei masculin pentru prima dată după 55 de ani. Echipa condusă de Aleks Nikolov a trecut cu 3-1 (25-20, 23-25, 25-21, 25-22) de Cehia, asigurându-și prima medalie mondială din 2006 încoace.

Aleks Nikolov a fost eroul Bulgariei cu 31 de puncte, inclusiv trei ași și un blocaj, dominând la fileu și conducându-și echipa la o victorie istorică. „Incredibil! Sunt fără cuvinte… Suntem medaliați la Campionatul Mondial și nu pot să cred! Mâine vom încerca să colorăm medalia în aur”, a declarat jucătorul de 21 de ani.