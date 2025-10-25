Jannik Sinner s-a calificat în finala turneului de la Viena

Jannik Sinner, numărul doi mondial, s-a calificat în finala turneului de la Viena, după ce l-a învins sâmbătă pe australianul Alex De Minaur.

Sinner, în vârstă de 24 de ani, urmărește al patrulea titlu al sezonului, după victoriile de la Australian Open, Wimbledon și Beijing, la începutul acestei luni.

Italianul s-a impus în două seturi, 6-3 6-4, în aproape o oră și jumătate.

Sinner a câștigat primele patru game-uri din semifinală, înainte ca De Minaur să recupereze un break, dar asta nu l-a împiedicat pe favoritul numărul unu să câștige primul set.

Sinner îl va întâlni în finală pe câștigătorul celei de-a doua semifinale dintre Lorenzo Musetti și Alexander Zverev.