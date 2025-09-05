Logic ar fi să nu joc la Mondial, spune Messi. Ce crede despre prezența lui la competiție

„După ultimul Mondial am spus-o: la 38 de ani, cel mai logic este să nu mai ajung. Dar, suntem deja calificați și normal că am speranță. Nu vreau să mă grăbesc cu deciziile. Totul depinde de cum mă simt fizic, de cum închei sezonul”, a declarat starul argentinian, potrivit publicației spaniole Marca.

„Încerc să fiu sincer cu mine și cu echipa. Dacă nu mă simt bine, prefer să fac un pas înapoi. Nu vreau să fiu pe teren doar de dragul numelui meu. Echipa trebuie să aibă jucători în formă, care să aducă ceva în plus. O iau zi de zi, meci de meci”, a mai spus Messi, care a încheiat partida vizibil emoționat, în lacrimi.

Messi a confirmat că nu va juca în ultimul meci din preliminarii, la Ecuador, pentru a se odihni: „Am avut o perioadă dificilă, cu accidentări și pauze. Am revenit, am jucat trei meciuri la rând și asta mă face fericit. Dar simt oboseala. De aceea am nevoie de pauză acum, să nu merg în Ecuador. Am nevoie să fiu cu familia mea și să mă recuperez”.

„Obiectivul meu nu este să plec de la echipa națională, dar timpul trece și depind foarte mult de asta. Mult timp am visat să simt aici ceea ce am trăit la Barcelona. Să fiu iubit, respectat, aplaudat în țara mea. Și astăzi pot spune că trăiesc acel vis. Pentru mine, asta este una dintre cele mai mari bucurii ale carierei”, a încheiat argentinianul.

Mondialul, tot mai aproape

Messi, în vârstă de 38 de ani și laureat de opt ori cu Balonul de Aur, a înscris în minutele 39 și 80 pe stadionul Mas Monumental, în fața a 80.000 de spectatori. Înainte de start, căpitanul Argentinei a intrat pe teren alături de cei trei fii ai săi, în timp ce tatăl său, Jorge, a urmărit partida din tribune.

Uruguay, Columbia și Paraguay se alătură campioanei mondiale la turneul final, după rezultatele de vineri. Uruguay a învins Peru cu 3-0 și a obținut matematic calificarea. Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta și Federico Viñas au adus victoria echipei antrenate de Marcelo Bielsa, tehnician care bifează astfel a treia calificare mondială din carieră, cu o a treia națională.

Columbia a dispus cu același scor, 3-0, de Bolivia. James Rodriguez a deschis scorul, iar Jhon Córdoba și Juan Fernando Quintero au închis tabela.

Paraguay, care avea nevoie doar de un egal pe teren propriu cu Ecuador, a remizat 0-0 și revine la un turneu final după o pauză de 16 ani.

Brazilia, deja calificată, a învins Chile cu 3-0 pe „Maracanã”. Golurile au fost marcate de Estevão (18 ani, Chelsea), Lucas Paquetá și Bruno Guimarães. Reușita lui Estevão a fost prima pentru naționala Braziliei.

Conform formatului CONMEBOL, șase echipe din 10 se califică direct la CM 2026, iar a șaptea merge la baraj intercontinental. În prezent, Venezuela ocupă locul 7, cu o etapă rămasă de disputat.