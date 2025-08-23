Meciurile zilei în Superliga de fotbal: FC Botoșani – Csikszereda și U Cluj – Dinamo

FC Botoșani-Csikszereda M. Ciuc și U Cluj-Dinamo București sunt meciurile de sâmbătă din etapa a VII-a a Superligii de fotbal. Primele meciuri ale etapei s-au disputat vineri.

Prima partidă a zilei este FC Botoșani-Csikszereda M. Ciuc.

Meciul de la Botoșani va începe la ora 18.45.

Moldovenii speră să continue parcursul bun din startul campionatului atunci când au adunat nouă puncte din șase partide. Ardelenii, însă, nu au decât un punct, obținut în prima etapă.

Al doilea meci de sâmbătă se va disputa la Cluj-Napoca. De la ora 21.30, U Cluj se va confrunta cu Dinamo București. Cele două formații sunt colege de clasament având fiecare nouă puncte după primele șase etape.

Vineri, în primele meciuri ale etapei a VII-a au fost partidele UTA Arad-Unirea Slobozia 1-1 și Metaloglobus-Rapid București 1-2.