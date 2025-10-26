Metaloglobus-Universitatea Craiova și FCSB-UTA Arad, duminică, în etapa a 14-a a Superligii

Meciul FC Metaloglobus București-Universitatea Craiova este programat duminică, de la ora 14.00.

Bucureștenii au un moral bun, asta după ce au reușit prima lor victorie în SuperLiga României, 2-1 cu FCSB. În plus, în ultimele cinci etape, pe lângă succesul din runda precedentă, și-au mai trecut în cont și două remize. Metaloglobus este echipa cu cea mai slabă apărare din campionat, 28 de goluri încasate, dintre care 12 din faze fixe.

Două succese (3-2 cu CFR Cluj, 2-1 cu FK Csikszereda), două rezultate de egalitate și două partide pierdute au înregistrat oltenii în ediția curentă din postura de vizitatori, scrie LPF în avancronica partidei.

Cele două echipe se vor confrunta pentru întâia oară într-un meci oficial.

De la ora 20.30, FCSB întâlnește UTA Arad.

Roș-albaștrii nu au câștigat primele patru meciuri jucate în campionatul curent pe teren propriu, interval în care au scos doar un punct. După această serie negativă, au urmat acasă două succese fără gol primit (1-0 cu Oțelul, 1-0 cu Universitatea Craiova).

De cealaltă parte, o victorie (2-1 cu Petrolul), trei rezultate de egalitate și două înfrângeri au înregistrat arădenii în ediția actuală din postura de vizitatori.

De la revenirea arădenilor pe prima scenă din 2020, FCSB și UTA s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 10 ori, de șapte ori s-au impus bucureștenii, de două ori au câștigat oaspeții din această rundă, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

În etapa a 14-a s-au disputat vineri și sâmbătă patru meciuri:

FK Csikszereda-Petrolul 1-1

FC Argeș-Dinamo 1-1

Oțelul Galați-Universitatea Cluj 1-2

CFR Cluj-Farul Constanța 0-2.