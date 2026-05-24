New York Knicks, la un pas de finala NBA după a zecea victorie consecutivă și un record stabilit

Condusă de Jalen Brunson, autor a 30 de puncte, formația din New York a controlat partida din primul până în ultimul minut și conduce acum seria cu 3-0. Mikal Bridges a contribuit cu 22 de puncte, iar OG Anunoby a adăugat alte 21.

Knicks a impresionat prin eficiența ofensivă, terminând partida cu 43 de reușite din 77 de aruncări, inclusiv 11 coșuri de trei puncte din 28 de tentative, dar și cu 24 de transformări din 27 de aruncări libere.

Formația newyorkeză poate închide seria și obține calificarea încă de luni, devenind totodată prima echipă din ultimele decenii care reușește două serii consecutive câștigate fără înfrângere în play-off.

Record pentru echipa din New York

Knicks este a șaptea echipă din istoria NBA cu cel puțin 10 victorii consecutive într-un parcurs de play-off, ultima fiind Boston Celtics, campioana din 2024.

Potrivit statisticilor, diferența totală de puncte a echipei din New York în ultimele 10 meciuri (+225), reprezintă cea mai mare marjă înregistrată vreodată în NBA într-o perioadă de 10 jocuri, indiferent dacă este vorba despre sezonul regulat sau play-off.

Pentru Cleveland, Donovan Mitchell a înscris 23 de puncte, iar James Harden a încheiat cu 21. Gazdele au avut dificultăți atât de la aruncările de la distanță, unde au încheiat cu 12 din 41, cât și de la linia de fault, cu 12 transformări din 19 încercări.

Knicks au început în forță și au condus cu 9-1 după mai puțin de două minute, încheind primul sfert cu avantaj de 37-27. Cavaliers au revenit și au egalat la 50, însă oaspeții au răspuns imediat cu un parțial de 10-1 și au intrat la pauză în avantaj, 60-54.

În sfertul al treilea, Brunson a marcat șase dintre cele 12 puncte ale sale din sfert într-un parțial de 8-1 care a desprins New York la 83-70. Cleveland a redus diferența la nouă puncte înaintea ultimului sfert, 91-82, dar soarta partidei a fost decisă după ce Landry Shamet a reușit trei aruncări consecutive de la distanță în doar 99 de secunde, ducând scorul la 105-94. În final, New York a câștigat cu 121-108.