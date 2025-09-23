Prima pagină » Sport » Nikola Pilic, legenda tenisului croat și mentor al lui Novak Djokovic, a murit la 87 de ani

Nikola Pilic, fost jucător și antrenor de renume croat, a încetat din viață la vârsta de 87 de ani, a anunțat marți Federația Croată de Tenis. Pilic a fost finalist la Roland-Garros în 1973, fiind învins de Ilie Năstase.
Sursa: Facebook/croatiantennis
Petre Apostol
23 sept. 2025, 16:44, Sport

Nikola Pilic l-a consiliat pe Novak Djokovic pentru câteva luni în 1999, când tânărul sârb era doar un adolescent, în cadrul academiei sale din München. De asemenea, a lucrat cu alți jucători de top precum Goran Ivanisevic, Boris Becker sau Michael Stich.

Ca antrenor, Nikola Pilic a rămas singurul căpitan care a condus trei națiuni diferite către titlul în Cupa Davis: Germania (1988, 1989, 1993), Croația (2005) și Serbia (2010).

În cariera sa de jucător, Pilic a fost cvintuplu campion al Iugoslaviei la simplu (1962, 1963, 1964, 1966 și 1967) și de șapte ori campion la dublu, cucerind un titlu de Grand Slam la dublu la US Open în 1970, alături de francezul Pierre Barthès. În 2019, Federația Croată de Tenis l-a onorat pentru întreaga carieră, iar Serbia i-a acordat o medalie de aur pentru contribuția sa remarcabilă în tenis.