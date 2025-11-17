O sportivă medaliată cu aur la Jocurile Paralimpice a murit la 28 de ani ca urmare a unui „episod medical brusc”

Printr-o declarație comună a Comitetului Paralimpic Australian și a federației australiene de ciclism se anunță că Paige Greco „a decedat în casa ei din Adelaide, după ce a suferit un episod medical brusc” duminică, potrivit AP.

„Paige a însemnat totul pentru noi. Bunătatea, determinarea și căldura ei ne-au atins familia în fiecare zi. A adus atât de multă bucurie și mândrie în viețile noastre, iar durerea trecerii ei în neființă este ceva ce vom purta pentru totdeauna. Deși suntem devastați de pierderea ei, suntem incredibil de mândri de persoana care a fost și de modul în care a reprezentat Australia”, a spus mama ei, Natalie Greco.

Multiplă campioană și detinătoare de recorduri

Greco, care s-a născut cu paralizie cerebrală, a câștigat prima medalie de aur la Jocurile Paralimpice de la Tokyo din 2021. Ea și-a doborât propriul record mondial la urmărirea individuală feminină pe 3.000 de metri. Greco a continuat să câștige medalii, obținând bronzul la cursa pe șosea și la contratimp.

Paige Greco a mai câștigat multiple titluri de campioană mondială, medalii la Cupa Mondială și trei recorduri mondiale.

Cameron Murray, director executiv al Paralympics Australia, a declarat că pierderea uneia dintre cele mai tinere vedete ale mișcării paralimpice a fost devastatoare.

„Paige a fost o atletă extraordinară, dar, mai important, o persoană remarcabilă. Realizările ei pe scena internațională au fost excepționale, dar bunătatea ei, hotărârea ei tăcută și modul în care i-a încurajat pe cei din jurul ei vor rămâne o amintire pentru noi toți. Avea o abilitate rară de a-i face pe oameni să se simtă incluși și sprijiniți, iar influența ei va lăsa, fără îndoială, o impresie de durată asupra multora”, a precizat Murray.