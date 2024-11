Parisul va avea o nouă forţă în fotbal şi nu este PSG. Klopp aşteptat în proiect. Una dintre cele mai bogate dinastii de pe planetă a cumpărat Paris FC

Antoine Arnault, fiul directorului general şi al preşedintelui LVMH, Bernard Arnault, a declarat pentru CNBC că investiţia în clubul de ligă secundă este una „emoţională” care va încerca să reproducă succesul sportiv pe care Red Bull l-a obţinut prin propriile achiziţii ale clubului german de fotbal Leipzig şi ale clubului austriac Salzburg.

Arnault va fi partener cu Red Bull în demersul Paris FC, holdingul familiei, Agache, preluând o cotă iniţială de 52%, conform Associated Press, în timp ce gigantul băuturilor energizante va achiziţiona 11%.

Arnault a declarat că, în comparaţie cu alte cluburi, familia sa a identificat la Paris FC mai mult „interes şi creare de valoare decât alte cluburi, nu numai pe partea sportivă, ci şi pe partea de branding”.

„Există o anomalie în fotbalul francez şi în fotbalul parizian, că este probabil singurul oraş mare din Europa cu un singur club mare de fotbal. Iar Paris FC are deja infrastructură, are deja o echipă mare, are deja o istorie frumoasă, dar are nevoie doar, din punct de vedere financiar, de un acţionar puţin mai puternic care să o împingă să treacă la nivelul următor”, a declarat Arnault la CNBC.

În comparaţie cu titanii deţinuţi de Qatar, Paris Saint-Germain, care a dominat fotbalul naţional francez timp de decenii şi a atras vedete de talie mondială şi a concurat în turnee internaţionale, Paris FC este un club puţin cunoscut care a jucat ultima dată în prima ligă în anii 1970.

Întrebat de CNBC dacă vede Paris FC ca pe un potenţial adversar, Arnault a spus: "Ar fi foarte lipsit de modestie din partea noastră, să ne comparăm cu Paris Saint-German. Primul obiectiv este să intrăm în prima ligă şi să urcăm şi apoi să construim un club frumos cu valori bune pe care fanii noştri le iubesc şi pe care fanii noştri le respectă şi vor să revină la următorul meci."

Echipa este pregătită să câştige un impuls suplimentar de la recenta numire a lui Jürgen Klopp, care a dus clubul englez Liverpool la succesul în Premier League, ca şef global al fotbalului Red Bull. Klopp este de aşteptat să lucreze cu Arnault într-un rol consultativ.