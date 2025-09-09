Preliminarii Cupa Mondială 2026: România joacă la Nicosia cu Cipru, în al cincilea meci din grupă

Tricolorii au învins Cipru în meciul tur disputat la București, scor 2-0, prin golurile marcate de Florin Tănase și Dennis Man. Echipa lui Mircea Lucescu vine, însă, după un amical pierdut categoric cu Canada, la București, scor 0-3, vineri, în timp ce ciprioții au pierdut la limită, 0-1, la Linz, contra Austriei.

România ocupă locul 3 în Grupa H, cu 6 puncte după patru partide, fiind devansată de Bosnia și Herțegovina (12 puncte) și Austria (9 puncte, 3 meciuri disputate). Cipru este pe poziția a patra, cu 3 puncte, în timp ce San Marino închide clasamentul, fără punct acumulat în cinci partide.

„Cipru s-a schimbat, a progresat treptat, noul antrenor a adus un aspect important din fotbalul grec și cipriot. Agresivitate, viteza, jocul aerian sunt pe primul loc. Își folosesc la maximum calitățile lor, joacă cu minge lungă și ieșire cu mingea a doua. Se vede în progresul pe care l-au făcut, punând în dificultate Bosnia și Austria”, a declarat Mircea Lucescu, la conferința premergătoare jocului.

Cupa Mondială 2026, găzduită de SUA, Mexic și Canada

De asemenea, mijlocașul Marius Marin a spus: „Cipru nu mai este echipa pe care am învins-o în octombrie, anul trecut, la Larnaca. A evoluat, joacă un fotbal bun. Trebuie să uităm partida de vineri, împotriva Canadei. Ne așteaptă un meci foarte greu la Nicosia. Avem 4 finale și trebuie să le câștigăm pe toate”.

Ediția 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, iar echipele de pe locul secund, împreună cu patru câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, vor disputa baraje pentru ultimele patru locuri europene la turneul final.