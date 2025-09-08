Preliminariile CM 2026. Recorduri pentru Depay, De Bruyne și Merino

Lituania – Țările de Jos 2-3.

„Portocala mecanică” a obținut o victorie dificilă, într-un meci istoric pentru Memphis Depay. Cu „dubla” reușită, atacantul a ajuns la 52 de goluri în 104 selecții, depășindu-l pe Robin van Persie (50 goluri în 102 meciuri) și devenind cel mai bun marcator all-time al naționalei, potrivit datelor Federației Internaționale de Istorie şi Statistică a Fotbalului. Totodată, Sem Steijn a debutat pentru olandezi, fiind primul jucător din ultimul deceniu care prinde naționala imediat după ce a atins pragul de 50 de goluri în Eredivisie (după Bas Dost, în 2015).

Turcia – Spania 0-6.

Spania a obținut a doua cea mai categorică victorie în deplasare din preliminariile Cupei Mondiale (după 8-0 cu Liechtenstein, în 2017). Este pentru prima dată după 41 de ani când Turcia încasează 6 goluri acasă (după 0-8 cu Anglia).

Mikel Merino a reușit primul hat-trick al carierei și a devenit cel mai bun marcator mijlocaș european în 2025, cu 5 goluri în 6 meciuri. El este doar al doilea mijlocaș spaniol din ultimii 15 ani cu un hat-trick, după Isco (2018, cu Argentina).

Alvaro Morata a bifat o altă premieră: este primul jucător care a reprezentat Spania evoluând pentru 7 cluburi diferite (Juventus, Real Madrid, Chelsea, Atlético, Milan, Galatasaray, Como). În defensivă, Robin Le Normand își păstrează invincibilitatea la națională (24 de meciuri fără înfrângere), în timp ce Fabián Ruiz are un șir mai lung, dar nu a jucat contra Turciei (39 meciuri fără eșec).

Spania a repetat aceeași formulă de start în două meciuri succesive (inclusiv 3-0 cu Bulgaria), fapt realizat doar de două ori în istoria selecționatei: în 1950 (sub Guillermo Eizaguirre) și în 1981 (sub José Emilio Santamaría).

Partida cu Turcia a fost arbitrată de englezul Michael Oliver, aflat la al 8-lea meci cu Spania – o bornă atinsă anterior doar de belgianul Langenus, în perioada 1929-1936.

Belgia – Kazahstan 6-0.

Kevin De Bruyne a marcat de două ori și a ajuns la 34 de goluri pentru Belgia, depășindu-l pe Eden Hazard (33) în clasamentul all-time. Lider este Romelu Lukaku, cu 89 de reușite. Belgia a ajuns la 23 de meciuri consecutive cu gol marcat în preliminariile CM – cea mai lungă serie din istoria sa.

Germania – Irlanda de Nord 3-1.

Naționala Germaniei a întrerupt o serie negativă istorică: trei înfrângeri consecutive în meciuri oficiale (1-2 cu Portugalia, 0-2 cu Franța și 0-2 cu Slovacia). A fost prima dată când Germania a pierdut trei partide oficiale la rând. Serii similare au existat doar în amicale, ultima în 2023 (Polonia, Columbia, Japonia), înainte de EURO 2024.