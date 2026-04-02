PSG, campioana Europei, domină campionatul francez la salarii, cu o medie de peste 600.000 euro

PSG, campioana Franței și a Europei la fotbal, are salarii de peste 600.000 de euro în medie per jucător și rămâne de departe clubul cu cele mai mari venituri salariale din Ligue 1, la mare distanță de restul competiției.
Foto: Julien Mattia/Le Pictorium via ZUMA Press/dpa
Petre Apostol
02 apr. 2026, 11:51, Sport

PSG domină autoritar Ligue 1, cu un salariu mediu de 650.000 de euro per jucător, potrivit unui raport prezentat joi de publicația franceză L’Equipe.

Olympique de Marseille, echipa de pe locul doi în această ierarhie, a ajuns la aproximativ 300.000 de euro în medie, marcând o creștere semnificativă a investițiilor în lot.

AS Monaco completează podiumul, cu aproximativ 140.000 de euro, menținându-se la același nivel ca în sezonul precedent.

În zona superioară se mai află Stade Rennais și Olympique Lyon, cu salarii medii de peste 100.000 de euro.

RC Lens, care se află pe locul 2 în clasamentul din campionatul francez, la un singur punct de PSG, are o medie de numai 80.000 de euro. Este pe locul 10 în această ierarhie.

Pe de altă parte, unele cluburi au înregistrat scăderi semnificative ale salariilor medii.

Este cazul lui FC Nantes, care a coborât de la 80.000 euro la 50.000 euro. Dar, și Angers, care a suferit o diminuare de peste 30%.

