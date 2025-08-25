Real Madrid domină topul salariilor din fotbalul european: peste 11 milioane euro pe an per jucător. Cum arată Top 10

Suma respectivă reprezintă cu 60% mai mult decât media celorlalte mari echipe europene și marchează o ușoară scădere față de sezonul trecut, când salariul mediu era puțin peste 12 milioane de euro, conform datelor preluate de pe site-urile de specialitate Betideas și Capology, potrivit publicației franceze L’Equipe.

Pe locul secund în clasament se află FC Barcelona, cu un salariu mediu anual de 7,91 milioane de euro per jucător, în scădere față de 8,5 milioane de euro în sezonul precedent.

Podiumul este completat de Manchester City, care plătește în medie 7,43 milioane de euro jucătorilor săi, în creștere cu peste un milion de euro comparativ cu sezonul trecut.

În continuare se află Bayern München (7,38 milioane de euro), apoi Paris Saint-Germain și Arsenal, cu aproximativ 7 milioane de euro fiecare.

Urmează un grup format din Liverpool și Manchester United (aproximativ 6 milioane de euro) și Chelsea și Tottenham (în jur de 4,5 milioane de euro).

Niciun club italian nu se regăsește în top 10 al salariilor medii.