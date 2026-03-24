Sinner scrie istorie la Miami. L-a depășit pe Novak Djokovic

După victoria fără probleme din turul al treilea, italianul a ajuns la 26 de seturi consecutive câștigate la nivelul Masters 1000, depășindu-l pe Novak Djokovic, care deținea anterior recordul cu 24 de seturi. Sinner egalase această performanță cu victoria din turul al doilea de sâmbătă, de la Miami, înainte de a o depăși în turul al treilea, scrie ATP Tour.

„Sunt foarte fericit. Acest sport este imprevizibil, așa că încercăm să rămânem concentrați cât mai mult posibil și vom vedea ce ne așteaptă în runda următoare”, a declarat Sinner după victorie.

Seria lui Sinner datează din noiembrie anul trecut, de la Paris Masters, unde a câștigat titlul fără a pierde niciun set. El a continuat în aceeași formă și în martie, repetând performanța la BNP Paribas Open. Datorită celor două victorii de la Miami, Sinner a câștigat acum 13 meciuri consecutive la Masters 1000.

Se reduce diferența față de Alcaraz

Jucătorul nr. 2 în clasamentul PIF ATP îl va înfrunta pe Alex Michelsen în turul patru, marți, continuându-și încercarea de a deveni primul care realizează „Sunshine Double” de când Roger Federer a reușit această performanță în 2017.

Sinner are parte de o recompensă suplimentară în aceste zile. După ce marele său rival, Carlos Alcaraz, a pierdut duminică în fața lui Sebastian Korda în turul al treilea, italianul se află acum într-o poziție excelentă pentru a reduce diferența în lupta pentru locul 1 mondial cu spaniolul, întrucât Sinner nu apără niciun punct din clasamentul ATP la Miami.