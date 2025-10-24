Superliga. Csikszereda și Petrolul au remizat, 1-1, în deschiderea etapei a 14-a

Petrolul a deschis scorul în minutul 13 prin Chică-Roșă, dintr-un penalty dictat de Horațiu Feșnic după un henț al gazdelor.

Ciucanii au egalat în minutul 41, profitând de o gafă a portarului Bălbărău, Eppel marcând cu un șut din apropiere. La pauză, Bălbărău a fost înlocuit cu Krell în poarta ploieștenilor, iar Chică-Roșă a părăsit terenul accidentat, intrând Doumtsios.

În minutul 88, Szalay a fost faultat în careu de Roche, iar arbitrul a dictat penalty pentru Csikszereda. Szalay a ratat execuția de la punctul cu var în minutul 90, lovind bara, iar apoi meciul a fost încins de eliminări: Roche a primit al doilea galben pentru proteste, fiind eliminat, iar antrenorul Eugen Neagoe a fost și el sancționat cu cartonaș roșu.

Cele două echipe ajung la 13 puncte, Petrolul ocupând locul 13, iar Csikszereda – locul 14.