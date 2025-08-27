Superliga. Programul etapei a 9-a, anunţat de FRF. Cand va avea loc derbiul etapei, Petrolul – Dinamo?

Conform comunicatului oficial, duelul dintre Universitatea Cluj şi Rapid va deschide etapa, vineri seara, pe Cluj Arena, de la ora 21.00.

Sâmbătă sunt programate două partide, UTA Arad – FC Argeş (ora 16.00) şi Universitatea Craiova – Farul Constanţa (ora 21.30), în timp ce duminică se vor disputa trei confruntări: Oţelul Galaţi – FC Botoşani (ora 15.45), Metaloglobus Bucureşti – CFR Cluj (ora 18.00) şi FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FCSB (ora 21.00).

Etapa se va încheia luni, cu meciurile FC Hermannstadt – Unirea Slobozia (ora 18.00) şi derbiul rundei Petrolul Ploieşti – Dinamo Bucureşti (ora 21.00).