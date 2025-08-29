Superliga. Rapid învinge UTA în etapa a 8-a, scor 2-0, și rămâne neînvinsă. Arad, la primul eșec

Giuleștenii au tranșat soarta partidei încă din prima parte a jocului. Denis Ciobotariu a deschis scorul în minutul 13, cu o lovitură de cap după un corner executat de Claudiu Petrila, iar căpitanul Alexandru Dobre a dublat avantajul în minutul 30, din pasa lui Borza.

În partea secundă, Rapid a gestionat fără emoții diferența de pe tabelă, având și alte situații prin Petrila, dar Iliev a intervenit salvator.

De partea cealaltă, arădenii nu au reușit să pună în real pericol poarta lui Aioani, preferat în locul lui Stolz.

Meciul a fost urmărit de 11.708 spectatori, atmosfera din Giulești fiind marcată și de câteva proteste la adresa centralului Marian Barbu, în special după o fază controversată din minutul 44, când rapidiștii au solicitat penalty la un duel între Țuțu și Petrila.

În urma acestui succes, Rapid acumulează 18 puncte și urcă pe locul secund, la un punct în urma Universității Craiova, care are 19. UTA rămâne cu 13 puncte și ocupă momentan locul 3.