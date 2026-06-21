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Tenis: Serena Williams, în vârstă de 44 de ani, va participa la turneul de simplu de la Wimbledon

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams va participa la turneul de simplu de la Wimbledon. Sportiva în vârstă de 44 de ani a primit un wild card și la dublu alături de sora sa, Venus.
Tenis: Serena Williams, în vârstă de 44 de ani, va participa la turneul de simplu de la Wimbledon
Serena Williams Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
21 iun. 2026, 23:55, Sport
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Americanca Serena Williams, care a revenit recent în competiții la dublu la vârsta de 44 de ani, va juca și în turneul de simplu de la Wimbledon, unde a primit un wild card, au anunțat duminică organizatorii turneului de la Londra, potrivit Le Figaro.

„Acesta nu este un exercițiu. Serena Williams va juca la simplu feminin la Wimbledon 2026 datorită unui wild card”, au scris aceștia pe X.

Serena Williams a revenit în circuit atât la simplu cât și la dublu

Serena, fost număr unu mondial, al cărei ultim meci de simplu datează de la US Open din 2022, a revenit în circuit la începutul lunii iunie, concurând la dublu la Queen’s și apoi la Berlin.

La Wimbledon (29 iunie – 12 iulie), va juca pe două fronturi, făcând echipă cu sora ei, Venus, în turneul de dublu. Serena și Venus Williams vor juca împreună, după ce au primit un wildcard pentru proba de dublu feminin.

A câștigat singurul său meci la Queen’s alături de canadianca Victoria Mboko, înainte de a se retrage din cauza unei accidentări a partenerului său. Jucând în Germania cu cehoaica Karolina Muchova, a pierdut în prima rundă.

Serena Williams a câștigat șapte din cele 23 de titluri de Grand Slam la Wimbledon. A pierdut în prima rundă în fața francezei Harmony Tan, în ultima sa apariție pe iarba londoneză, în 2022. De asemenea, a câștigat aurul atât la simplu, cât și la dublu la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, desfășurate la Wimbledon. Tragerea la sorți pentru tabloul principal va avea loc vineri.

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