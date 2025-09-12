U Cluj – Rapid deschide etapa a 9-a din Superliga de fotbal

Ardelenii caută să își regăsească constanța pe teren propriu, unde au obținut o singură victorie în ultimele șapte partide de campionat: 2-1 cu Universitatea Craiova, pe 26 aprilie 2025. În rest, bilanțul clujenilor este de trei remize și trei înfrângeri, cu gol primit în 17 dintre ultimele 18 meciuri disputate acasă.

De cealaltă parte, Rapid vine la Cluj cu un parcurs solid în deplasare: giuleștenii sunt neînvinși pe teren străin din 8 martie 2025, când cedau cu 0-1 la Hermannstadt. De atunci, bucureștenii au înregistrat patru victorii și cinci remize.

În plus, Rapid deține cel mai mare număr de șuturi pe poarta adversă în actuala stagiune – 48, față de numai 30 pentru U Cluj.

Partida poate fi una istorică pentru mijlocașul clujenilor Dan Nistor, care, dacă va fi utilizat, va bifa meciul cu numărul 490 în Superligă, egalându-l pe Costică Ștefănescu în clasamentul all-time al prezențelor, ierarhie condusă de Ionel Dănciulescu (515).

În actualul sezon, trei jucători din cele două loturi sunt integraliști: Alexandru Chipciu la U Cluj, respectiv Denis Ciobotariu și Kader Keita la Rapid.

Confruntarea dintre U Cluj și Rapid este cel mai vechi duel al actualei Superligi, prima întâlnire având loc în 1933. În total, cele două echipe s-au întâlnit de 100 de ori în campionat: 43 de victorii pentru Rapid, 40 pentru U Cluj și 17 remize.

Ultimul succes al giuleștenilor în campionat contra „șepcilor roșii” datează din 23 iulie 2023 (3-0 la Cluj), iar ultima întâlnire directă s-a încheiat 2-2, pe 24 mai 2025.

Meciul are și o semnificație aparte pentru antrenorul „studenților”, Ioan Ovidiu Sabău, fost jucător al Rapidului timp de patru sezoane, în care a contribuit la două titluri, și fost antrenor al giuleștenilor în 2012/2013.