Prima pagină » Sport » Un fotbalist cunoscut, câștigător al Cupei Mondiale cu Franța, se retrage la 31 de ani

Un fotbalist cunoscut, câștigător al Cupei Mondiale cu Franța, se retrage la 31 de ani

Un fotbalist cunoscut, câștigător al Cupei Mondiale cu Franța, a anunțat că se retrage din activitate la 31 de ani.
Un fotbalist cunoscut, câștigător al Cupei Mondiale cu Franța, se retrage la 31 de ani
Sursa foto: Hepta
Petru Mazilu
15 sept. 2025, 20:19, Sport

Fundașul Samuel Umtiti, care printre altele a jucat pentru Olympique Lyonnais și Barcelona, și-a anunțat retragerea din fotbalul profesionist la 31 de ani. Samuel Umtiti a făcut anunțul pe Instagram. Zvonul circula de câteva zile, iar Umtiti a confirmat luni informația, potrivit Le Figaro.

„După o carieră intensă, cu suișuri și coborâșuri, a venit momentul să-mi iau rămas bun… Am dat totul cu pasiune și nu regret nimic”, a scris câștigătorul Cupei Mondiale din 2018, care este afectat de numeroase accidentări de mai mulți ani.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Samuel Umtiti (@samumtiti)

La trei luni după ce a părăsit echipa Lille, fundașul central și-a anunțat sfârșitul carierei la vârsta de 31 de ani.

El a fost unul dintre jucătorii importanți ai echipei naționale a Franței care a câștigat Campionatul Mondial din 2018, marcând singurul gol în semifinala împotriva Belgiei (1-0).

De asemenea, Umtiti este al cincilea câștigător al Cupei Mondiale din 2018 care se retrage, după Steve Mandanda, Raphaël Varane, Blaise Matuidi și Adil Rami.