Varșovia a primit confirmarea din partea SUA: Nu vor fi retrași militari americani din Polonia

Varșovia a primit confirmarea din partea SUA că nu vor fi reduse efectivele trupelor americane pe teritoriul Poloniei, a anunțat ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, într-o postare pe platforma X.

Din conversațiile pe care le-am avut până acum cu secretarul Pete Hegseth, și din discuțiile de astăzi (miercuri – n.r.) dintre viceministrul Zalewski Pawel, șeful de cabinet al Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze și generalul Wiesław Kukuła cu aliații noștri, am primit confirmarea că nu va exista nicio reducere a prezenței trupelor americane în Polonia. Alianța Polonia-SUA este puternică și ia măsuri concrete pentru consolidarea securității”, a scris ministrul polonez.

În plus, Władysław Kosiniak-Kamysz a comentat că decizia de a reduce numărul soldaților din România nu este surprinzătoare, în contextul în care anterior au existat anunțuri potrivit cărora Washingtonul revizuiește dislocarea trupelor americane în străinătate.

„Ceea ce ne interesează este prezența forțelor americane în Polonia”, a spus ministrul polonez.

Statele Unite au confirmat miercuri că își vor reduce prezența în România, iar numărul trupelor americane din țară ar urma să scadă de la aproximativ 2.000 la 1.000.

Potrivit ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, „efectivele americane de la Deveselu şi Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura modificare este la Mihail Kogălniceanu, unde acea brigadă rotaţională, venea, pleca, nu o să mai stea aici”.

Departamentul de Război al SUA subliniază că reducerea trupelor NATO în Europa reprezintă un semn pozitiv al „creșterii responsabilității europene” în raport cu propriile capacități de apărare.