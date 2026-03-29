Prima pagină » Sport »

Un suporter mexican a murit pe un stadion înainte de un meci test pentru Cupa Mondială de fotbal

Un suporter mexican a murit chiar înainte de un meci test pentru Cupa Mondială de fotbal. Incidentul s-a produs pe un stadion mexican care era inaugurat după modernizarea pentru evenimentul din vară. Mexic, SUA și Canada vor găzdui împreună Cupa Mondială.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
29 mart. 2026, 07:21, Sport

Incidentul a avut loc înainte de meciul amical Mexic-Portugalia (0-0), care a marcat redeschiderea stadionului Azteca după 22 de luni de renovări, potrivit Le Figaro.

Serviciile de urgență au transmis că suporterul a murit cu câteva ore înainte de startul partidei din Mexico City. Se pare că este vorba despre un bărbat în vârstă de 27 de ani care a încercat să sară de la înălțime.

„Un fan în stare de ebrietate a încercat să sară din exteriorul stadionului de la al doilea la primul nivel și a căzut la parter”, au explicat oficialii Securității Civile într-un comunicat.

Stadionul Azteca din Mexico City va găzdui cinci partide de la Cupa Mondială de fotbal, inclusiv meciul de deschidere.

