Un suporter mexican a murit pe un stadion înainte de un meci test pentru Cupa Mondială de fotbal

Incidentul a avut loc înainte de meciul amical Mexic-Portugalia (0-0), care a marcat redeschiderea stadionului Azteca după 22 de luni de renovări, potrivit Le Figaro.

Serviciile de urgență au transmis că suporterul a murit cu câteva ore înainte de startul partidei din Mexico City. Se pare că este vorba despre un bărbat în vârstă de 27 de ani care a încercat să sară de la înălțime.

„Un fan în stare de ebrietate a încercat să sară din exteriorul stadionului de la al doilea la primul nivel și a căzut la parter”, au explicat oficialii Securității Civile într-un comunicat.

Stadionul Azteca din Mexico City va găzdui cinci partide de la Cupa Mondială de fotbal, inclusiv meciul de deschidere.