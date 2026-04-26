Prima pagină » Sport » Cadavru descoperit pe stadionul echipei Schalke 04 din Germania

Cadavru descoperit pe stadionul echipei Schalke 04 din Germania

Un cadavru a fost găsit la Veltins-Arena din Gelsenkirchen, stadionul echipei germane Schalke 04, a anunțat poliția sâmbătă.
Cadavru descoperit pe stadionul echipei Schalke 04 din Germania
Iulian Moşneagu
26 apr. 2026, 09:02, Sport

Persoana decedată era un bărbat în vârstă, care a murit din cauze naturale, potrivit poliției. Trupul său a fost descoperit joi, de un angajat de curățenie, pe stadionul din vestul Germaniei.

Bărbatul a murit în urma unei urgențe medicale, au mai precizat autoritățile.

Potrivit cotidianului german Bild, bărbatul participase miercuri la un eveniment organizat pe stadion.

Nu este clar de ce dispariția sa nu a fost observată și de ce nu a fost găsit până în ziua următoare, au transmis polițiștii.

„FC Schalke 04 a reacționat cu profundă tristețe joi la vestea că o persoană decedată a fost găsită într-o toaletă de la Veltins-Arena. Schalke 04 transmite cele mai sincere condoleanțe familiei îndoliate”, a declarat clubul, citat de Bild.

Potrivit aceleiași surse, clubul oferă sprijin autorităților implicate în anchetă, punând la dispoziție toate resursele disponibile.

